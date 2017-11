Pub

Os investigadores acreditam que é uma relíquia da Idade do ferro, do Reino de Urartu

Um castelo submerso com cerca de três mil anos foi descoberto no fundo do lago Van, na Turquia. Uma equipa com arqueólogos da Universidade Van Yüzüncü Yıl anunciou a descoberta e diz que a estrutura está bem preservada no fundo do maior lago do país.

"É um milagre encontrar um castelo submerso. Os arqueólogos vão estudar a história do castelo e dar-nos informação", disse Tahsin Ceylan, o fotógrafo da equipa, citado pelo jornal Hurriyet.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O castelo ocupa uma área de um quilómetro, com paredes que chegam a atingir os quatro metros, mantidas em boas condições pelas águas alcalinas do lago. Os investigadores acreditam que é uma relíquia da Idade do ferro, do Reino de Urartu, que dominou a região entre os séculos 9 e 6 antes de Cristo.

Os cientistas acreditam que o nível das águas do lago subiu dramaticamente nos últimos séculos, acabando por cobrir o castelo. Com a o desaparecimento deste reino, o castelo passou a fazer parte das lendas e mitos da região.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.