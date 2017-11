Pub

Receitas revertem para associação que está a ajudar os pastores que sofreram perdas nos incêndios.

Já está disponível o calendário "Os mais belos pastores da Serra da Estrela", uma iniciativa do Notícias de Gouveia em que, apesar do nome, se foge aos habituais padrões de beleza. Os protagonistas são pastores, vivem exclusivamente da pastorícia e têm idades que vão dos 21 aos 80 anos.

A ideia partiu da correspondente da Rádio Renascença e diretora do jornal Notícias de Gouveia, Liana Carona, que nos seus trabalhos contactava com estes homens e ouvia as suas queixas. "É uma profissão muito difícil e não é valorizada", resume ao Diário de Notícias, acrescentando que esta "está em risco de se extinguir".

Calendários havia muitos, mas nenhum protagonizado por pastores. E este, realça a jornalista, distingue-se pelo facto de não impor nenhum tipo de pressão relativamente a padrões de beleza. "Quebra preconceitos e mostra outro tipo de beleza", considera.

Em tronco nu - à exceção do pastor mais velho, que faz a capa do calendário -, estão ali 12 pastores, com marcas do sol e de um trabalho duro no campo de quatro concelhos da serra: Manteigas, Gouveia, Seia e Guarda. A escolha, apesar das 30 inscrições nos castings que decorreram no verão, acabou por revelar-se fácil: foram escolhidos aqueles que tinham como atividade principal a pastorícia.

O calendário, com fotografias de Miguel Pereira da Silva, está à venda a partir de hoje e as receitas revertem na totalidade para a Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela (ANCOSE) depois de a Associação de Beneficência Popular de Gouveia (ABPG) ter abdicado dos seus 50%. A ANCOSE, explica a mentora do calendário, está a apoiar 500 pastores afetados pelos incêndios, que mataram mais de 8500 animais.

O calendário pode ser adquirido no Notícias de Gouveia (ou encomendado através do Facebook ou email) e na ANCOSE, a um preço que varia entre os 5 euros e os 7,5 euros.

A primeira tiragem teve 400 exemplares e, após a apresentação do projeto, esta manhã, o jornal local já só ficou com 10. "Vamos ter de imprimir mais", diz satisfeita a organizadora da iniciativa.

