Amanhã - ou durante a semana - quase todas as lojas vão anunciar grandes descontos, abrindo a época para as compras de Natal. Créditos e "falsos descontos" são os grandes alertas para os consumidores

A Black Friday está aí e com ela chegam dois dos clássicos da época: os descontos e os avisos aos consumidores para não se deixarem levar pela onda dos preços baixos. Os grandes descontos, nascidos nos EUA, na sexta-feira a seguir ao Dia de Ação de Graças, como forma de libertar stock para o Natal, estenderam-se já a todo o mundo e a todos os produtos.

Há ofertas de noites em hotéis, serviços de carsharing, hipermercados e até os bancos têm ofertas especiais para este dia, com taxas promocionais. Aqui ficam então os clássicos alertas:

Comprove que redução do preço é real

Independentemente do que estiver à procura deve dar atenção a alguns pormenores. A Associação de Defesa do Consumidor Deco voltou a criar um dossiê para este dia, onde recorda que é importante começar por perceber se a anunciada grande redução de preço é mesmo real. Uma vez que os preços têm oscilações, este pode até nem ser o mais baixo a que o produto já esteve marcado. Para ajudar nesta tarefa há uma ferramenta que compara os preços e com base na análise dos últimos 30 dias diz se este é ou não um bom negócio.

Comece cedo

É recomendável também começar cedo a fazer as compras. Desta forma garante que consegue encontrar ainda o que quer comprar. Verificar a qualidade dos produtos é outro passo importante a considerar antes de gastar dinheiro nesta Black Friday.

Veja prazos de devolução

Comprar online permite evitar filas, mas também dá ao consumidor a hipótese de devolver o produto no prazo de 14 dias. Opção nem sempre disponível nas lojas físicas, lembra a Deco. Conhecer a política de devolução é sempre importante, tal como guardar todos os comprovativos da compra.

Nas compras online, veja se o site é credível

Numa fase de grandes ofertas é fácil entrar num site ou página criada nas redes sociais menos credível. "Verifique bem as informações divulgadas nesses canais, para garantir que não cai em fraudes", alerta a Deco.

Controle as despesas a crédito

Mas não é só onde e a quem compra que deve ter atenção. A multinacional especializada em serviços de gestão de crédito Intrum Justitia aconselha a controlar as despesas a crédito. Por ser "um dos dias mais comerciais", é preciso atenção extra ao cartão que escolhe na hora de pagar os grandes descontos.

Estabeleça prioridades

Para evitar dores de cabeça mais tarde, os consumidores devem estabelecer prioridades nas suas compras, comprando apenas o que realmente necessita e não porque tem um grande desconto.

As promoções continuam, não precisa de ir a correr comprar tudo amanhã, refere a multinacional, em comunicado.

E, já agora, pense no planeta

Por ser também um dia de grande consumo, a Black Friday acaba também por se refletir na pegada ecológica que deixamos. Um dos produtos mais consumidos neste dia é a roupa (cerca de 60% das compras). Ora, a indústria têxtil é uma das mais poluentes do mundo, sendo ultrapassada apenas pelas petrolíferas. Um dos maiores impactos é no gasto de água. São precisos 2700 litros de água para se fazer uma t-shirt.