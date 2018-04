Pub

Problema já tinha acontecido com atualização no iPhone 7, no ano passado

A atualização do sistema operativo iOS 11.3 está a parar os ecrãs dos iPhones 8 que foram reparados fora das lojas Apple. O bloqueio já tinha acontecido, em 2017, com uma outra atualização do software para o iPhone 7. As informações na atualização referem que reparações feitas fora da marca podem não funcionar corretamente depois da instalação.

O problema, citado pelo site Motherboard, já levou a que mais de 2000 telemóveis tivessem sido devolvidos na loja de Injured Gadgets, uma loja na Georgia, EUA. "Os clientes estão chateados e parece que a Apple está a fazer tudo para evitar que os clientes recorram a outras lojas para fazer reparações", queixou-se o CEO da empresa, Aakshay Kripalani.

Por causa destes problemas, outro proprietário de uma empresa de reparações, Michael Oberdick (da iOutlet, uma loja de Ohio que vende e repara iPhone) optou por não reparar nenhum iPhone 8. "Tinha a sensação que alguma coisa deste género ia voltar a acontecer", referiu ao Motherboard.

A última atualização do iPhone foi lançada no final de março. É expectável que possa acontecer o que aconteceu no problema do iPhone 7: uma nova atualização que corrigia este problema.