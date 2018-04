Fernando Carvalho Rodrigues

Pub

Carvalho Rodrigues, o provedor do leitor da revista "Sou Cientista", fala sobre esta nova experiência

É o provedor dos pequenos leitores da revista "Sou Cientista" e também o cientista a quem as crianças vão poder colocar perguntas. Como encara este seu novo papel?

É um papel antigo. Entre 1975 e 1994 trabalhei para uma empresa que era a Foco Escolar, que fazia equipamento escolar e exportava para todo o mundo. Quando a Science4you surgiu fiquei muito contente, e quando me telefonaram para me fazer este convite não pensei duas vezes. Não podia ficar indiferente a dar esta colaboração. Com a idade ficamos sentimentais.

O que espera que esta revista faça pela ciência junto do público infantil?

A Sience4You é especializada em dialogar com gente jovem, são profissionais deste tipo de comunicação, para despertar os mais novos para a magia da ciência. Que é a magia de ajudar a perceber o mundo, de ajudar a mudá-lo, e de levar os jovens a dizer "olha que engraçado, afinal sou capaz de dominar isto, entendendo como funciona". A Science4you faz isso e, com a revista, fá-lo, chegando a toda a gente pequena. A revista tem coisas que eu próprio me diverti a fazer, como uns labirintos, que são fascinantes. A revista é muito atrativa e os miúdos a quem a mostrei começaram logo a manuseá-la e a fazer coisas.

Está à espera de que estes pequenos leitores lhe enviem muitas perguntas?

Estou à espera de muitas perguntas e de perguntas muito difíceis. As crianças não têm pré-conceitos e não têm inibições em fazer perguntas. Estou à espera de coisas que são difíceis de responder de forma inteligível para a experiência de vida que têm. Mas, chegada a idade de ser avô, é bom responder aos netos.