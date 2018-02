Pub

Um asteroide classificado pela agência espacial norte-americana como "potencialmente perigoso" vai passar este domingo a alta velocidade pela Terra, mas não representa qualquer perigo para o planeta, avisa a NASA.

O 2002 AJ129, descoberto pela primeira vez em 2002 no Observatório Haleakala (Havai), mede entre 500 e 1200 metros de diâmetro. No momento em que estará mais próximo do planeta estará a viajar a 34 quilómetros por segundo, uma velocidade superior à maioria dos asteroides que se aproximam da Terra. Segundo a NASA, a alta velocidade está ligada à sua órbita e passagem "junto" ao Sol (a quase 17 milhões de quilómetros).

"Temos vindo a seguir este asteroide há 14 aos e conhecemos muito bem a sua órbita", disse Paul Chodas, responsável pelo Centro de Estudos de Objetos Próximos da Terra no Jet Propulsion Laboratory, na Califórnia. "Os nossos cálculos indicam que o asteroide 2002 AJ129 tem zero hipóteses de colidir com a Terra a 4 de fevereiro ou em algum momento nos próximos cem anos", acrescentou, citado no site da NASA.

O mais próximo que o asteroide vai estar é a 4,2 milhões de quilómetros, isto é, mais de dez vezes a distância entre a Terra e a Lua. Todos os asteroides com mais de 500 metros de diâmetro que passam a menos de 7,5 milhões de quilómetros do nosso planeta são considerados "potencialmente perigosos".