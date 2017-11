Pub

Três fins de semana prolongados e quatro promessas de 'ponte'. Já analisou o calendário para o próximo ano?

Está na hora de começar a preparar as férias para o próximo ano. À medida que o final de 2017 se aproxima, oferecemos-lhe o panorama geral dos feriados, 'pontes' e fins de semana prolongados que se podem esperar no próximo ano, para que comece já a organizar os períodos de descanso.

Dia 1 de janeiro de 2018 - o primeiro dos 13 feriados do ano - é segunda-feira, logo, oferece um fim de semana prolongado. O seguinte vem a 30 de março, sexta-feira, por ocasião da Sexta-Feira Santa.

No dia 25 de abril, menos sorte: o feriado assinala-se a uma quarta-feira.

Já o 1º de maio, Dia do Trabalhador, assinala-se a uma terça-feira, o que permitirá fazer 'ponte' e não trabalhar na segunda-feira anterior. Mais um potencial fim de semana de quatro dias vem logo no mesmo mês, com o feriado do Corpo de Deus, que se assinala a 31 de maio, quinta-feira.

Em junho, o Dia de Portugal vai calhar num domingo, enquanto que o dia da Assunção de Nossa Senhora, a 15 de agosto, se celebra numa quarta-feira.

Avançando até outubro, encontramos mais um fim de semana prolongado com o feriado da Implantação da República: o 5 de outubro calha numa sexta-feira. O 1º de novembro calha numa quinta-feira e traz a promessa de uma 'ponte'.

Em dezembro, menos sorte com os dois feriados a 1 e a 8, que calham num sábado, mas o dia de Natal, 25, vai cair numa terça-feira, abrindo a possibilidade de quatro dias de ócio que começam com o sábado anterior.