As 15 cidades e áreas mais poluídas de Portugal, segundo a OMS

Quinze locais em Portugal ultrapassam o nível máximo de partículas finas inaláveis (PM2,5), que a Organização Mundial de Saúde determina não dever ser superior a 10 microgramas por metro cúbico de ar, mostram os dados mais recentes do organismo, revelado esta terça-feira e que incluem dados para cerca de cinco dezenas de locais no país.

Estas áreas incluem Lisboa, Cascais e Almada. O Porto, por outro lado, fica abaixo do limite e Guimarães tem o valor mais baixo da lista: 3.

Em causa está a poluição com partículas minúsculas (PM2.5 - as mais finas e suscetíveis de se infiltrarem nos organismos) que entram nos pulmões e no sistema cardiovascular, causando doenças potencialmente mortíferas como derrames cerebrais, ataques de coração, obstruções pulmonares e infeções respiratórias.

Os valores limite indicados pela OMS são, no entanto, mais baixos do que os da legislação portuguesa e comunitária, que é de 25 microgramas por metro cúbico de ar. Assim, todas os locais referidos ficam dentro dos limites permitidos legalmente.

A Câmara Municipal de Estarreja, localidade que no relatório da OMS apresenta o valor mais elevado, realça que a taxa de eficiência de recolha de dados foi inferior ao legislado a nível nacional, pelo que considera os dados inconclusivos e "meramente indicativos".

A autarquia lembra ainda que "a estação de monitorização da qualidade do ar existente no concelho não se limita a avaliar a qualidade do ar do concelho, porque não há fronteiras físicas", e que a emissão de partículas ocorre a partir de diversas fontes, "nomeadamente tráfego rodoviário, áreas industriais e fontes de combustão doméstica (essencialmente de lareiras)".

A Organização Mundial de Saúde (OMS) revelou esta terça-feira que, a nível global, nove em cada dez pessoas respiram ar poluído e contaminado. Na Europa e no continente americano, os níveis de contaminação do ar têm-se mantido estáveis ao longo dos últimos seis anos, com ligeiras melhorias.

Para ter noção da diferença, na comparação com o resto do mundo, o máximo registado em Portugal foi em Estarreja (15), enquanto a cidade mais poluída do mundo, Muzaffarpur na Índia, registou 197 microgramas por metro cúbico - um valor que está, no entanto, a ser revisto.

Os 15 locais que excedem o limite de 10 microgramas por m3:

Estarreja - 15

Almada - 14

Cascais -14

Lisboa -13

Portimão - 13

Albufeira - 12

Buraca - 12

Faro - 12

Algueirão-Mem Martins - 12

Ílhavo -12

Marateca - 12

Aveiro - 11

Chamusca - 11

Setúbal - 11

Vila do Conde - 11

Os sete locais no limite

Barreiro -10

Coimbra - 10

Loures - 10

Odivelas -10

Perafita - 10

Santiago do Cacém - 10

Senhora da Hora (Matosinhos) - 10

Quanto ao limite para as partículas mais grossas (PM10), que a OMS põe nos 20 microgramas, este é ultrapassado em Albufeira (25), Almada (22), Aveiro (24), Barreiro (21), Buraca (21), Cascais (30), Coimbra (22), Coimbrão (22), Estarreja (25), Faro (22), Ílhavo (27), Lisboa (28), Loures (21), Marateca (25), Odivelas (21), Perafita (22), Portimão (27), Santiago do Cacém (22), Senhora da Hora (21), Setúbal (23), Sines (21).

Notícia atualizadas às 17.30. Incluído esclarecimento da Câmara Municipal de Estarreja