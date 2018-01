App de fitness revela segredos militares

Pub

Mapa detalhado pode mostrar localização de bases militares e do seu pessoal e postos avançados de espionagem em todo o mundo

Uma aplicação para smartphones onde se rastreia os percursos de exercícios que se podem fazer revelou ser demasiado inteligente, ao apresentar um mapa tão detalhado que pode distribuir informação muito sensível, como a localização de bases militares e do seu pessoal e postos avançados de espionagem em todo o mundo, divulgou o jornal britânico The Guardian.

"As bases dos EUA são claramente identificáveis e mapeáveis", apontou Nathan Ruser, analista do Institute for United Conflict Analysts, que detetou esta falha de segurança.

A aplicação lançada pela Strava faz o rastreamento de exercícios (fitness tracking) e permite que as pessoas ajudem a completar o mapa, quando gravam os seus exercícios, os locais por onde passam e as dificuldades no terreno, partilhando esses dados com os outros utilizadores.

Este mapa acaba por ter mais de 3 triliões de pontos de dados de GPS individuais, de acordo com a empresa, a partir de todas as atividades já enviadas para a Strava. O resultado pode ser muito bom para praticantes, mas revelou-se um quebra cabeças para a segurança.

"Se os soldados usam a aplicação como as pessoas comuns, ativando-a para rastrear quando fazem exercício, isso pode ser especialmente perigoso", explicou Nathan Ruser, mostrando os percursos feitos numa base militar americana na província de Helmand, no Afeganistão.