Pub

Alguns dos estudantes de intercâmbio da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas de Lisboa deslocaram-se na tarde desta quarta-feira ao Media Lab.

Guiados pelo Council for International Educational Exchange (CIEE), os alunos descobriram como funciona o jornalismo português, em particular a dinâmica do Diário de Notícias. Durante a visita viram um vídeo sobre os quase 153 anos de história do DN e receberam uma formação sobre a evolução e importância do jornalismo.

Para praticar o seu português, os jovens escreveram uma primeira página de jornal com várias notícias inteiramente na nossa língua. Fizeram ainda uma visita aos corredores da redação do DN onde puderam observar o dia-a-dia dos jornalistas portugueses.

O projeto educativo Media Lab tem como principal objetivo promover a literacia mediática e formar cidadãos ativos. Visite o projeto em www.medialab.dn.pt.