O Media Lab recebeu, no dia 15 de manhã, os estudantes do Colégio St. Julians e, à tarde, o Externato Cooperativo Benedita, de Leiria.

Durante a manhã, os jornalistas mais novos fizeram as suas próprias primeiras páginas e mais tarde os alunos mais velhos aventuraram-se a escrever um jornal de quatro páginas.

Ambos os grupos receberam também uma formação sobre a evolução do jornalismo e a história do Diário de Notícias, assim como uma visita guiada pelos corredores da redação do DN.

Tanto os miúdos como os graúdos levaram para casa os seus trabalhos impressos e o Diário de Notícias do dia.

O projeto educativo Media Lab tem como principal objetivo promover a literacia mediática e formar cidadãos ativos. Visite o projeto em www.medialab.dn.pt.