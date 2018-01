Alunos do Externato de Penafirme são repórteres por um dia

Pub

O Media Lab do Diário de Notícias recebeu a visita dos estudantes do curso profissional de Multimédia, do Externato de Penafirme

Num primeiro momento, os alunos visualizaram um filme sobre os 153 anos do Diário de Notícias, seguido de uma formação sobre o aparecimento dos novos media, que englobou também uma breve consciencialização para os perigos que lhes estão subjacentes.

Depois de toda a teoria apreendida, foi a vez dos alunos colocarem "mãos à obra" para elaborarem os seus próprios artigos. O grupo foi dividido em duas temáticas diferentes, sendo que uns trabalharam a notícia através da imprensa escrita, enquanto outros dedicaram-se ao formato radiofónico.

Por fim, com os seus trabalhos concluídos, os estudantes tiveram ainda a oportunidade de visitar a redação do jornal, podendo observar de que forma se desenrola o dia-a-dia dos jornalistas.

O projeto educativo Media Lab tem como principal objetivo promover a literacia mediática e formar cidadãos ativos. Visite o projeto em www.medialab.dn.pt.