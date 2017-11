Pub

Uma turma do 3º ano do Colégio de Alfragide visitou, na terça-feira, o Media Lab do Diário de Notícias.

Os estudantes vestiram os seus coletes de jornalista e, muito entusiasmados, construíram a sua primeira página de um jornal. O trabalho correu tão bem que perguntaram se podiam fazer mais páginas.

Antes disso, viram um vídeo que explicava as funções dos jornalistas e aprenderam a estrutura da notícia e do próprio jornal, a importância da informação e as vantagens e desvantagens do online.

Puderam ainda conhecer a redação do Diário de Notícias bem como alguns editores e profissionais do jornal. Fizeram muitas perguntas e até sugeriram temas para as edições dos próximos dias.

O projeto educativo Media Lab tem como principal objetivo promover a literacia mediática e formar cidadãos ativos. Visite o projeto em www.medialab.dn.pt.