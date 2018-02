Alunos de Setúbal visitam Media Lab DN

Pub

Alunos do Externato Frei Luís de Sousa estiveram no Media Lab do DN para compreender melhor como funciona uma redação

Os estudantes começaram por assistir a um vídeo sobre os 153 anos de história do jornal e fizeram uma formação sobre a evolução dos meios de comunicação e dos perigos inerentes às novas tecnologias.

De seguida, os jovens dedicaram-se à elaboração das suas próprias notícias, dividindo-se por três formatos: a imprensa escrita, a rádio e o vídeo.

No fim da visita, os alunos tiveram ainda a oportunidade de visitar a redação do Diário de Notícias, podendo interagir com os jornalistas.

O projeto educativo Media Lab tem como principal objetivo promover a literacia mediática e formar cidadãos ativos. Visite o projeto em www.medialab.dn.pt..

