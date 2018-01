Alunos de Alcochete visitam redação do século XXI

Pub

Na tarde de quarta-feira (dia 17), uma turma do Agrupamento de Escolas de Alcochete esteve no Media Lab DN para aprender um pouco sobre jornalismo.

Os jovens começaram por ver um vídeo sobre os 153 anos de história do Diário de Notícias, passando depois para uma formação sobre a importância e evolução do jornalismo.

De seguida, puderam trabalhar as suas notícias nas várias vertentes do jornalismo deste século: a imprensa (construindo as suas próprias primeiras páginas), a rádio (com a gravação um noticiário radiofónico) e o vídeo (filmando um videocast).

Finalmente, tiveram a oportunidade de visitar a redação do Diário de Notícias, ficando a conhecer o ambiente de trabalho dos jornalistas profissionais.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

As professoras elogiaram o projeto, frisando que é cada vez mais importante que os alunos saiam da sala de aula para visitarem novos ambientes e terem experiências diferentes

O projeto educativo Media Lab tem como principal objetivo promover a literacia mediática e formar cidadãos ativos. Visite o projeto em www.medialab.dn.pt..