Duas turmas do 8.º ano da Escola Secundária Quinta do Marquês estiveram esta quinta-feira no Diário de Notícias para, com o Media Lab, aprender um pouco mais sobre jornalismo.

Nesta visita começaram por descobrir a história do DN, através de um pequeno vídeo, passando depois a uma formação acerca da importância da comunicação e da forma como se escrevem as notícias.

Mais tarde, puseram mãos à obra e fizeram as suas próprias primeiras páginas com notícias do dia. Foram ainda à redação do Diário de Notícias para observar, de perto, o trabalho jornalístico.

O projeto educativo Media Lab tem como principal objetivo promover a literacia mediática e formar cidadãos ativos. Visite o projeto em www.medialab.dn.pt

