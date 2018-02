Alunos da Escola Profissional Gustave Eiffel visitam Diário de Notícias

Pub

Os alunos do curso Cozinha e Pastelaria da Escola Profissional Gustave Eiffel - Campus Lumiar estiveram esta quarta-feira no Media Lab do Diário de Notícias, para conhecer como funcionam os meios de comunicação social.

Nesta visita começaram por assistir a um vídeo sobre os 153 anos do jornal, seguindo-se uma formação sobre da evolução das novas tecnologias e do consequente desenvolvimento do jornalismo.

Da teoria passou-se à prática e os estudantes tiveram depois a oportunidade de ser repórteres por uma manhã, elaborando as suas próprias notícias em diferentes formatos. Uns construíram uma primeira página de um jornal, outros realizaram um noticiário em vídeo e outros um noticiário radiofónico.

Por último, houve ainda ainda tempo para uma visita à redação do Diário de Notícias, onde os jovens puderam conhecer de perto a profissão de quem nos faz a chegar as notícias, todos os dias, às nossas casas.

O projeto educativo Media Lab tem como principal objetivo promover a literacia mediática e formar cidadãos ativos. Visite o projeto em www.medialab.dn.pt..

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.