A água engarrafada de grandes marcas mundiais está contaminada com partículas de plástico minúsculas cujos efeitos na saúde são pouco conhecidos, segundo um estudo divulgado hoje.

A investigadora Sherri Mason, da universidade estadual de Nova Iorque, afirmou que foram analisadas 250 garrafas de nove países: Brasil, China, Estados Unidos, Índia, Indonésia, Quénia, Líbano, México e Tailândia.

Plástico foi encontrado em 93% das garrafas de água de marcas como a Evian, Nestlé, San Pellegrino, Aqua ou Aquafina, mais concretamente polipropileno, nylon e politereftalato de etileno.

"Creio que isso resulta do processo de engarrafamento. A maior parte do plástico provem da própria garrafa, da tampa, do processo industrial de engarrafamento", disse Sherri Mason à agência France Presse.

Sherri Mason afirmou que "há uma relação com certos tipos de cancro, a diminuição da quantidade de espermatozoides ou a incidência de certas doenças, como o autismo ou défice de atenção".

Em outro estudo também publicado na plataforma Orb Media tinha-se demonstrado que também há partículas de plástico na água da rede pública, mas não tanto.

"A água da torneira, globalmente, é mais segura do que a água engarrafada", considerou Sherri Mason.