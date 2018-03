Pub

Envolver o setor privado na economia azul, e como fazê-lo, é um das questões em cima da mesa

As perspetivas são catastróficas - e bem conhecidas. É a sobre-exploração dos stocks pesqueiros a nível global, com colapso anunciado se isso não se inverter; é a poluição imensa por plásticos, agroquímicos e águas residuais; são as espécies, entre elas os corais, em risco e, por cima de tudo isto, as alterações climáticas a agravar a equação. Que os os oceanos estão em apuros já se sabe, agora é necessário passar à ação e é por isso que este é o lema da World Ocean Summit (WOS), que está a decorrer na Riviera Maia, no México, até amanhã.

Na questão-chave das pescas, um estudo apresentado por John Virdin, especialista em política e gestão oceânica da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, mostrou que tornar a pesca global sustentável terá de passar por moratórias, estudos sobre a recuperação das espécies e o reajustamento da atividade após essa recuperação. De acordo com Virdin, a restabelecimento dos stocks é relativamente rápido se existirem as restrições certas, e o que está a faltar para implementar um sistema destes é o seu financiamento.

"Nos últimos cinco anos os orçamentos públicos tornaram-se mais apertados em muitos países", diz o autor na sua comunicação, notando que a solução para este "hiato financeiro" pode estar "no setor privado", sublinha. Este envolvimento do setor privado na economia ligada aos oceanos é, aliás, outra das questões centrais em debate no encontro do México, uma vez que ele será essencial para por de pé muitas das soluções. Por exemplo, "na maioria dos países", como defende Virdin, "os pescadores teriam de ter alguma compensação financeira" pela "redução temporária da sua capacidade de pesca".

Estudos anteriores - e a prática, onde ela já foi aplicada - mostram que a redução da pesca em stocks depauperados permite que eles recuperem sem grandes problemas. O caso da sardinha na costa portuguesa, cujos stocks recuperaram em 110% de 2016 para 2017, devido às medidas restritivas à sua pesca, é exemplar. Este é, de resto, um caso em que os pescadores recebem compensação financeira pela interdição temporária da sua captura. A pesca da sardinha está proibida desde outubro e vigora até abril, período durante o qual o Ministério do Mar paga aos pescadores para não trabalharem.

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, que está a participar na WOS, é uma das intervenientes no painel de hoje, dedicado à Inovação e Tecnologia na Economia Azul, e falará sobre o papel dos governos na promoção da inovação e da tecnologia na economia azul, bem como sobre o envolvimento do setor privado nestas áreas.