Situação foi denunciada pelo Sindicato Nacional da Carreira de Chefes da PSP

Um chefe da esquadra da PSP do Montijo foi agredido, ontem, dentro da esquadra, quando tentava proteger uma mulher que lá se refugiou do filho, denunciou o Sindicato Nacional da Carreira de Chefes da PSP no Facebook.

De acordo com esta fonte, o alegado agressor era filho da mulher e exigia-lhe dinheiro para comprar droga. "Neste instante, aquele urbanita, alardeando um enorme sentimento de impunidade e desprezo pelo outro, desferiu um murro na face do Chefe Meireles, deixando-o no estado que as fotos demonstram", diz o sindicato, acrescentando que o agente agredido, além das sequelas físicas, ficou "profundamente debilitado física e emocionalmente e muito desiludido com o rumo que a instituição que serve está a tomar".

O sindicato realça que o chefe da esquadra não pode perseguir o agressor por ser o único de serviço. "Por todo o país, está a vulgarizar-se o hábito de ter um polícia sozinho numa esquadra, naquilo que é um sinal claro da falência da autoridade do estado", denuncia, defendendo que "os polícias foram abandonados à sua sorte por um poder judicial que desculpa e desvaloriza, por um governo que não gosta dos polícias e por um Diretor Nacional que, em silêncio e em total apatia, permite este estado de coisas"