Pub

Acidente ocorreu num terreno agrícola, na localidade de Vila Cova

Um acidente com um trator agrícola em Penafiel provocou hoje uma vítima mortal, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Segundo a fonte, que ainda não tinha informações sobre sexo e a idade da vítima, o acidente ocorreu num terreno agrícola, na localidade de Vila Cova, e o alerta foi comunicado às 9:36.

O óbito foi confirmado no local pela equipa da Viatura de Emergência Médica e Reanimação (VMER) do Hospital do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Ao local do acidente acorreram nove elementos dos bombeiros de Penafiel, apoiados por quatro viaturas.

A GNR tomou conta da ocorrência.