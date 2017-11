Pub

Trânsito cortado há mais de sete horas. Camião tombou ao iniciar a travessia da ponte

O trânsito está cortado há mais de sete horas na Ponte Açude de Coimbra após um camião ter tombado ao iniciar a travessia do rio Mondego, disseram fontes dos Bombeiros e da PSP perto das 18:00 de hoje.

O acidente verificou-se cerca das 10:30, quando um veículo pesado proveniente do lado de Taveiro, que "transportava vigas metálicas de grandes dimensões", tombou para o lado esquerdo, tendo a carga caído sobre o separador central já próximo do tabuleiro da ponte, disse uma fonte dos Bombeiros Sapadores de Coimbra (BSC) à agência Lusa.

Devido à obstrução da via e para permitir a limpeza do pavimento, bem como a remoção da viatura e da carga, a circulação automóvel estava ainda interrompida nos dois sentidos, às 17:30, provocando congestionamentos do tráfego da zona, nas duas margens do rio.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A fonte da PSP, por sua vez, disse que "não resultaram feridos do acidente" e que não há ainda uma previsão para a conclusão dos trabalhos e a reabertura da Ponte Açude.

O camião sinistrado transportava uma carga de entre 25 e 30 toneladas, constituída por seis estruturas metálicas.

Além de elementos da PSP, acorreram ao local 20 operacionais dos BSC e dos Bombeiros Voluntários da cidade, com oito viaturas, que procederam à limpeza de detritos vários e gasóleo derramado no pavimento.

Ao fim da tarde, permaneciam no local, acompanhando os trabalhos de desobstrução, quatro elementos e uma viatura dos Bombeiros Sapadores.