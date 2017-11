Pub

Dos habitantes aos serviços públicos, já foram tomadas todas as medidas para diminuir o consumo de água no concelho de Viseu. Quem o diz é Almeida Henriques, presidente da autarquia, que espera que a natureza possa corrigir a situação da seca na região. A médio prazo, diz que é necessário aumentar a capacidade de armazenamento da barragem e melhorar a estação de tratamento de água.



Qual o ponto de situação da seca em Viseu?

A situação continua crítica e emergente. Como não choveu, o transvaze de água acaba por ter um efeito de renovação na barragem. Como depois sai para ser tratada na estação de tratamento de água, não consegue subir. O concelho de Viseu tem uma capacidade de armazenamento de 25 mil metros cúbicos nos 60 depósitos, além de que temos uma necessidade global - entre Viseu, Nelas, Mangualde e Penalva do Castelo - na casa dos 17 mil metros cúbicos por dia, o que mesmo assim já é uma baixa de três mil metros cúbicos. Em situações normais, o consumo atinge os 20 mil.

Como é que conseguiram diminuir o consumo?

A sensibilização e as medidas que temos vindo a tomar já permitem ter um gasto menor. Esta avaliação tem de ser feita diariamente. É uma situação que só a natureza pode corrigir. Temos alguma expectativa de que a chuva que aí vem possa minorar um pouco a situação. Mesmo assim, é preciso manter as operações, porque o impacto nos níveis freáticos não vai ser imediato. É uma gestão diária para garantir que a água chega com qualidade à torneira das pessoas. É certo que com menos pressão, uma vez que a baixámos em 25% há duas semanas.

Que outras medidas foram tomadas?

Já há muito tempo que não estamos a usar um único metro cúbico de água da companhia na rega de jardins. Temos vindo a usar poços para esse efeito. As nossas fontes luminosas foram desligadas. Foram adotadas medidas nos edifícios da câmara para aproveitamento da água. As medidas que recomendamos à população também foram tomadas por nós. A verdade é que já não há mais medidas para tomar do ponto de vista da contenção da água.

Como se encontra o sistema de águas de Viseu?

Há tentativas para passar a imagem que o sistema seria pouco sofisticado, mas é uma falsidade. Temos um dos sistemas de águas mais sofisticado do país. Em termos de taxa de cobertura de água ao domicílio, com as obras em curso vamos ultrapassar os 99%. Temos 60 reservatórios e um sistema de telegestão que permite fechar a água à distância. E 10% dos clientes têm telemetria. Temos a ETAR mais sofisticada do país. Estamos com uma das taxas mais baixas do país em termos de perdas: 19%.

A médio prazo, o que é necessário fazer para evitar que a situação se repita?

É urgente fazer um reforço da barragem de Fagilde e colocar umas ensecadeiras que aumentem a sua capacidade de armazenamento. Ando nesta guerra há quatro anos e esbarro na Agência Portuguesa do Ambiente, que cria entraves. Mas parece que finalmente vai sair o despacho, o que irá permitir aproveitar a água das chuvas. E é necessário aumentar a eficiência da ETA de Fagilde, que precisa de mais um tanque para tratar lamas. É um investimento de 4,5 milhões de euros que a câmara não pode fazer sozinha. J. C.