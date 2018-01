Pub

É uma Girafa-de-angola, nasceu em novembro e já pode ser visitada. A espécie está presente em apenas três jardins zoológicos da Europa

Nasceu em novembro de 2016 com 1,90 metros de altura: a nova residente do Jardim Zoológico de Lisboa é uma cria de Girafa-de-angola, que já pode ser vista pelos visitantes da "Arca de Noé" lisboeta, informa o zoo em comunicado divulgado esta quarta-feira.

A cria nasceu no dia 16 de novembro de 2017, depois de uma gestação de 15 meses, e ainda não tem nome. "Os tratadores atentos, presentes no local para garantir que todo o processo decorria sem incidentes captaram imagens fascinantes que permitem rever o seu nascimento e os primeiros passos. Depois de alguns dias em que se manteve só com a progenitora foi contactando com o restante grupo, o que permitiu uma mútua adaptação. A pequena Girafa-de-angola pode agora ser observada junto aos restantes elementos da sua espécie, a explorar, com curiosidade, os recantos da sua instalação", acrescenta o comunicado.

Veja o vídeo do nascimento e dos primeiros passos da cria:

Segundo o Jardim Zoológico, a Girafa-de-angola tem uma pelagem única, que a distingue das outras, e a espécie foi classificada como "vulnerável" pela União Internacional para a Conservação da Natureza. "A população total de Girafas na Natureza está em declínio sobretudo devido à caça e à perda do habitat, onde já se fazem sentir consequências das alterações climáticas".

A espécie está presente em apenas três zoos europeus: Lisboa (cujos animais foram os fundadores da linhagem europeia), Dortmund (Alemanha) e Amersfoort-Utrecht (Holanda).

