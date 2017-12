Pub

Tente ter o horizonte desimpedido na direção NE, pois a lua nasce nessa direção

É a última lua cheia do ano e será também a maior e mais brilhante: a de domingo será a única Super Lua de 2017. Ocorre no domingo, quando o satélite da Terra se encontra simultaneamente em fase de Lua Cheia e a uma distância inferior a 110% do perigeu da sua órbita, explica o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL).

A Lua entra em fase de Lua Cheia no domingo às 15.47 (hora de Lisboa) e atingirá o ponto mas próximo da Terra (perigeu) na segunda-feira dia 4 às 08.45 (a 357492,089 quilómetros da Terra). Assim, a melhor altura para observar o fenómeno é às 17.35 de domingo, logo que a lua nascer. Nessa altura, vai parecer maior do que o habitual, também porque estando próxima do horizonte parece mais ampliada. Tente ter o horizonte desimpedido na direção NE, pois a lua nasce nessa direção.

Na segunda-feira, a Lua nasce às 18.30 e continuará a parecer maior do que o habitual.

No entanto, se não conseguir ver, não desespere porque o ano começa com outra Super Lua.