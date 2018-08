'A Floresta': um alerta em forma de exposição

"As árvores crescem sós. E sós florescem (...). Sem verem, sem ouvirem, sem falarem. Sós. De dia e de noite. Sempre sós", diz o Poema das Árvores, de António Gedeão, incrustado numa parede lateral. Para que elas não se sintam tão sós - ou para que as pessoas percebam que elas são muito mais do que madeira - é hoje inaugurada, no Parque Verde do Mondego, em Coimbra, a exposição A Floresta.

Com a missão de alertar para a gestão sustentável e importância ambiental, económica e social das florestas, a mostra - a primeira exposição itinerante que a Fundação "la Caixa" traz a Portugal - vai estar em exibição em Coimbra de hoje até 27 de junho (com entrada gratuita e visitas guiadas de segunda a sexta-feira, às 19.00, e aos fins de semana também às 12.00). O objetivo é "consciencializar os visitantes da pertença a um sistema maior, que tem a árvore protagonista principal, que faz a vida girar", nota o comissário do evento, Paulo Magalhães.

O responsável (investigador da Universidade do Porto, doutorado em Ecologia Humana) guiou o DN pelos corredores da exposição, na véspera da inauguração - será pelas 10.30, com a presença do presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Manuel Machado, do presidente honorário do BPI, Artur Santos Silva, e da diretora-geral da Fundação "la Caixa", Elisa Durán. Em foco estão o ecossistema florestal e as principais espécies arbóreas da Península Ibérica - nos últimos dez anos, a mostra passou por mais de 60 cidades e teve cerca de um milhão de visitantes. Mas, "isto é muito mais do que uma exposição sobre árvores", avisa Paulo Magalhães: "Uma floresta não é um conjunto de árvores, é um sistema de relações profundas, entre seres vivos, atmosfera, hidrosfera e o solo..."

É da explicação dessas relações - e da consciencialização de que "a floresta não é apenas um recurso" - que a exposição vive. Pode experimentar-se uma bomba de água, para "ficar com uma ideia sobre como é o processo de evapotranspiração: "uma árvore da Amazónia põe mil litros de água na atmosfera e 70% do que chove em São Paulo é fruto da evapotranspiração da Amazónia...", exemplifica o comissário. Pode perceber-se como é feita a disseminação das espécies florestais, de forma quase invisível, como através de alguns animais, que comem e expelem as suas sementes: "há espécies que, para quebrar a resistência da semente, têm de passar pelo suco gástrico de alguns animais", revela Paulo Magalhães.

Por fim, pode conhecer-se (além das fichas técnicas das espécies mais representativas da Península Ibérica) cinco miniaturas de árvores nacionais que, por motivos morfológicos, históricos ou culturais, são consideradas únicas (uma das adaptações da exposição à realidade portuguesa): a oliveira do Mouchão (Abrantes), a castanheira de Vales (Vila Pouca de Aguiar), o eucalipto da Mata Nacional de Vale de Canas (Torres do Mondego, Coimbra), a azinheira do Porto das Covas (Loulé) e o sobreiro assobiador de Águas de Moura (Palmela).

Tudo para que, num momento (pós-incêndios de 2017) em que o país tenta redefinir a sua relação com a floresta, cada cidadão-visitante "tenha mais conhecimento e se sinta mais informado". "É precisa a consciencialização das pessoas, para reequacionarmos a nossa relação com a floresta, que não pode ser vista como uma coisa isolada onde se vai buscar recursos quando é preciso", conclui Paulo Magalhães. Depois de Coimbra, até final do ano, este alerta em forma de exposição passará por Portimão, Viseu e Braga.

A FLORESTA

Parque Verde do Mondego (Coimbra)

De 10 de maio a 27 de junho. Horário: 12.30-14.00 e 17.00--21.00 (abre às 11.00 ao fim de semana)