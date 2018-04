Pub

Avistamento é um sinal da recuperação do ecossistema refere o parque nacional

Um grupo de turistas no Parque Nacional da Gorongosa, em Moçambique, teve a oportunidade de assistir a um momento único. Foram surpreendidos por um leopardo que apareceu pela primeira vez, em 14 anos, nesta zona do parque. Numa publicação do Instagram, os responsáveis celebram o momento: "É um sinal maravilhoso de que o ecossistema está a recuperar".

O momento foi filmado por um dos elementos que foi surpreendido pelo animal, a apenas 10 minutos do acampamento Chitengo. Nos breves segundos que aparece, o animal segue o seu caminho, sem pressas e sem notar a presença do carro onde seguiam os visitantes e os guias do parque.

O avistamento aconteceu na quinta-feira da semana passada, 29 de março. A Gorongosa perdeu toda a sua população de leopardos e hienas por causa da guerra. E tem vindo a recuperar estes animais.

Greg Carr, da Fundação Carr que faz parte da gestão do parque também partilhou as boas notícias no Facebook. "Esta noite, este leopardo foi avistado pelos nossos guias e por alguns convidados, a 10 minutos do acampamento de Chitengo. É a primeira vez em 14 anos que vimos um leopardo na parte sul do Parque. É um sinal maravilhoso de que o ecossistema está cada vez mais saudável."