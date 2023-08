Interior Norte e Centro e Algarve em risco máximo de incêndio

Cerca de 60 concelhos do interior Norte e Centro e da região do Algarve estão esta quinta-feira em perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, estão em perigo máximo estão cerca de 60 concelhos nos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Faro.

Em perigo muito elevado o IPMA colocou cerca de 80 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Coimbra, Aveiro, Guarda, Viseu, Porto, Vila Real e Braga.

Já em perigo elevado está quase toda a região do Alentejo, cinco concelhos algarvios, sete no distrito de Lisboa, três no de Santarém, quatro em Leiria, seis em Aveiro, dois em Coimbra, cinco no Porto, em Vila Real, três em Braga e um em Viana do Castelo.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Distrito de Faro, Porto Santo e costa Norte da Madeira sob aviso laranja por causa do calor

Devido ao calor, o distrito de Faro está sob aviso laranja, o segundo mais grave, uma situação que se vai manter até à madrugada de domingo, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

De acordo com o IPMA, estão igualmente sob aviso laranja por causa do tempo quente, até à madrugada de domingo, a costa Sul da ilha da Madeira e a ilha de Porto Santo.

Já as regiões montanhosas da Madeira e a costa Norte estão com aviso amarelo (o terceiro mais grave) devido às altas temperaturas.

Também por causa da persistência dos valores elevados da temperatura, o IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos de Bragança e Guarda até às 23:00 de sexta-feira, mantendo o aviso ativo pelo menos até final do dia de sábado em Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja.

Nos Açores, as ilhas do Grupo Oriental (Santa Maria e São Miguel) estão também sob aviso amarelo, mas devido à chuva.

Para hoje, o IPMA prevê uma descida da temperatura mínima, em especial no interior, e uma pequena subida da temperatura máxima no litoral da região Sul, sendo acentuada no sotavento algarvio. O vento será de noroeste durante a tarde, sendo por vezes forte na faixa costeira a sul do Cabo Espichel.

Quanto a temperaturas, as mínimas vão variar entre os 14º Celsius (Bragança, Vila Real, Guarda e Viseu) e os 22ºC (Faro) e as máximas entre os 24ºC (Viana do Castelo) e os 38ºC (Faro).