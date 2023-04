O coordenador da Unidade Anti-Tráfico de Pessoas sente-se "defraudado, desiludido" com as altas instâncias do país por acabarem com a sua estrutura, onde está há mais de 30 anos, e por confundirem "a árvore com a floresta". Até ao fim, mantém-se no trabalho e com o foco no acolhimento e proteção das vítimas.