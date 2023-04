Institutos Religiosos recebem lista de 17 alegados abusadores sexuais, a maioria falecidos

A Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal recebeu esta quinta-feira uma lista, da ex-comissão que investigou os abusos sexuais na igreja, que aponta 17 alegados abusadores em 10 Institutos de Vida Consagrada da sua rede, a maioria já falecidos.

O coordenador da ex-comissão independente, Pedro Strecht, foi recebido e participou, em Fátima, no primeiro de dois dias da assembleia geral da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal (CIRP), onde entregou uma lista com os nomes recolhidos durante a investigação que a sua equipa levou a cabo relativamente aos Institutos da Vida Consagrada.

Estas instituições integram 132 Institutos Religiosos e Sociedades de Vida Apostólica existentes em Portugal (94 femininos e 38 masculinos).

De acordo com informações da CIRP enviadas à Lusa, nas listas entregues por Pedro Strecht constam 17 alegados abusadores, dos quais 10 já morreram, dois estão no ativo, quatro não estão ativos (sendo que dois não estão vinculados ao instituto) e um é desconhecido.

Segundo o mesmo documento, as instituições são os Irmãos Maristas (dois não ativos e não vinculados ao instituto), as Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima (um no ativo), os Missionários da Consolata (um falecido), a Ordem dos Frades Menores - Capuchinhos (um no ativo), a Ordem dos Frades Menores - Franciscanos (dois falecidos e um não ativo), a Ordem Hospitaleira de São João de Deus (um não ativo), a Província Portuguesa da Companhia de Jesus - Jesuítas (quatro falecidos), as Religiosas do Coração de Maria (um colaborador leigo falecido), os Sacerdotes do Coração de Jesus - Dehonianos (um falecido) e dos Salesianos (um falecido e outro desconhecido).

Na nota, a ​​​​​​​CIRP garante que "a informação recebida será analisada por cada um dos Superiores Maiores, para uma adequada identificação dos alegados abusadores e das situações em que ocorreu o alegado abuso, de forma que seja possível tomar as medidas civis e canónicas previstas para estes casos".