Instituto Politécnico do Porto suspende professores suspeitos de assédio sexual

O Instituto Politécnico do Porto (IPP) suspendeu por um período de três meses, três docentes que foram acusados por várias alunas de assédio sexual e moral, avança o jornal Público.

Aquela fonte indica que foram abertos processos disciplinares contra os três professores - dois deles lecionam cursos de Desporto na Escola Superior de Educação -, que serão brevemente encaminhados para o Ministério Público (MP).

Dois dos docentes (um deles pró-presidente da instituição) são acusados de assédio sexual, após terem surgido denúncias de tocarem as alunas de forma inapropriada. Já o terceiro professor é suspeito de assédio moral em casos que alegadamente decorreram dentro da sala de aula e durante trabalhos académicos, segundo o jornal.

As denúncias de assédio moral e sexual partiram do Provedor do Estudante, que as apresentou à direção do Instituto Politécnico do Porto mediante várias queixas recebidas pelo Núcleo Contra o Assédio da Escola Superior de Educação.