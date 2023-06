Instituto Europeu de Patentes apresenta uma nova plataforma para combater os incêndios

O Instituto Europeu de Patentes (IEP) lançou uma nova plataforma para partilhar conhecimento e informação à escala mundial sobre patentes de tecnologias que permitem salvar vidas e terrenos na luta contra os incêndios florestais.

A iniciativa foi apresentada na semana passada na Conferência Internacional sobre Propriedade Industrial e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que teve lugar em Lisboa.

"A plataforma lançada pelo IEP foi criada para evitar a devastação de anos anteriores e ajudar tanto as autoridades como os governos locais a estarem preparados para atuar. As patentes publicadas e os pedidos de patentes são uma fonte valiosa de informação para os cientistas, engenheiros e governos. A informação sobre patentes permite informar os utilizadores as invenções já existentes e como esta informação pode levar a novas conclusões, descobertas e parcerias técnicas", indica um comunicado enviado às redações.

Durante a sua intervenção na conferência em Lisboa, o Presidente do IEP afirmou que "a sustentabilidade é um desafio que ultrapassa a classe, a política e a nacionalidade". "Exige uma resposta formidável que apenas uma comunidade global unida consegue dar com a sua tecnologia, as suas soluções técnicas e a sua inovação", salientou António Campinos, que destacou que "o sucesso global na luta contra os incêndios depende do acesso ao know-how correto e à informação técnica compreendida nas patentes".

A plataforma compila cerca de 30 solicitações de informação sobre patentes para apoiar pessoas, governos, cientistas e engenheiros.

2022 foi o segundo pior ano desde que há registo em termos de incêndios na Europa, tendo os incêndios florestais danificado mais de 830 mil hectares, de acordo com o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS).

Portugal foi o terceiro país europeu mais afetado, a seguir a Espanha e Roménia, com mais de 112 mil hectares ardidos em mais de 1200 incêndios. Os principais fogos ocorreram nos meses de julho e agosto, nas regiões das Beiras e Serra da Estrela em agosto, e cobriram mais de 15 mil e 10 mil hectares, respetivamente.

A nova plataforma de combate a incêndios foi apresentada numa conferência internacional realizada na semana passada em Lisboa, organizada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em colaboração com o IEP, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO) e o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), que , reuniu cerca de 250 participantes de todo o mundo para analisar de que forma a propriedade intelectual pode promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS da ONU).