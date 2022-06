Inspetores lançam debate "O SEF em tempos de guerra na Europa"

Os inspetores do SEF numa manifestação em março de 2021 contestar a extinção do serviço, que se encontra neste momento adiada, pela segunda vez

Com a abertura do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, a conferência "O SEF em tempos de guerra na Europa", organizada pelo Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF-SEF), que representa os inspetores desta polícia.

Terá como oradores o presidente da Associação Sindical de Juízes, Manuel Soares, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Adão Carvalho, e a vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, Márcia Martinho da Rosa.

"Uma altura tão relevante para a segurança da União Europeia, em que se vive uma guerra na Ucrânia, é um momento delicado para o Sistema de Segurança Interna português e para o SEF, que merece uma aturada reflexão", afirma Acácio Pereira, presidente do SCIF-SEF, a propósito desta conferência que terá lugar na próxima segunda-feira no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, em Lisboa.

"Não só o trabalho dos seus inspetores na receção aos refugiados tem sido muito elogiado, quer pelos próprios ucranianos, quer por organizações internacionais, como a saída do SEF prejudicaria a segurança das fronteiras portuguesas, as investigações sobre o tráfico de pessoas e a vigilância sobre a forma como os imigrantes são acolhidos nas nossas povoações e no nosso mercado de trabalho", acrescenta este dirigente sindical.

A moderadora do debate será a subdiretora do DN e diretora do Dinheiro Vivo, Joana Petiz. O encerramento da conferência estará a cargo de Rui Pereira, ex-ministro da Administração Interna.