Maria Fernanda Campos assumiu o cargo de inspetora-geral da Autoridade para as Condições do Trabalho em outubro do ano passado. Ao DN, confessa que a matéria relativa ao assédio laboral é uma preocupação sua e da casa que dirige, assumindo que em relação à classe médica as situações que lhes têm chegado são muito residuais. Mas faz um apelo: "Todas as situações devem ser indicadas e resolvidas". Às administrações, pede que ouçam os trabalhadores e que não deem exemplos errados.