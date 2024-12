Inspeção da Saúde vai investigar recusa de medicamento a crianças de Coimbra

O Centro Hospitalar Universitário de Coimbra recusou um medicamento inovador a duas crianças com Hemofilia A grave, com base num protocolo aprovado depois da prescrição da médica que acompanha as crianças. Os familiares destas dizem-se discriminados, o advogado da médica diz que isto "é o assédio moral levado ao extremo". A IGAS vai averiguar a situação. O hospital não responde ao DN.