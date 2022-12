Inês Costa Monteiro, a fotógrafa que expõe a ansiedade natalícia nas ruas de Lisboa

A fotógrafa Inês Costa Monteiro decidiu exibir em algumas ruas da cidade de Lisboa o seu projeto destinado a alertar para a ansiedade e desconforto emocional associado à época de Natal. É uma espécie de "exposição fotográfica a céu aberto" denominada "Memories - Natal rima com (falta de) saúde mental". O objetivo é mostrar que "ninguém está verdadeiramente sozinho", explica a fotógrafa de 28 anos, que é também diretora criativa.

Segundo Inês Costa Monteiro, que tem o seu projeto exposto na sua conta de Instagram, "2022 foi um ano muito transformador para muita gente". "Dei por mim a falar sobre terapia com pessoas que nem sequer fazem parte do meu círculo próximo (...) e, com o aproximar desta altura do Natal, vejo que há uma preocupação acrescida, quase como se o Natal fosse aquela altura teste para a sanidade mental. Não está em causa apenas a personalidade individual, mas também o regresso a casa, a passagem do tempo, o voltar a estar com a família", enumera.

© Inês Costa Monteiro

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Mas como é que se pensa e se descreve aquilo que se sente?" Inês revelou que foi ao som da música "Intro" do artista Coco-Paloma que se inspirou neste projeto. Decidiu criar "uma espécie de catálogo de emoções com que as pessoas se pudessem identificar", que resultou numa série de dez autorretratos. A diretora criativa descreve a sua linguagem visual como irónica, minimalista e pop.

© Inês Costa Monteiro

Com este trabalho espera provocar o diálogo e trazer vários tópicos para cima da mesa nesta época natalícia. "Quero mostrar que é possível estabilizar a saúde mental e lidar com situações complicadas depois de assumi-las, de entrar para uma terapia e de falar com amigos. Acho que o objetivo principal do projeto é falar das coisas porque ainda há muito aquela ideia de que se nós falamos das nossas emoções ou dos nossos sentimentos não estamos a ser fortes." E para Inês Costa Monteiro é exatamente o contrário: "O que nos liga é falarmos sobre as nossas emoções."

© Inês Costa Monteiro

A fotógrafa decidiu fazer esta partilha nas redes sociais "para que as pessoas possam ver e sentir sem pagar". Enfatiza que é muito importante estes temas não estarem associados a nada financeiro. "A terapia já é muito cara e acho que é isso que nos impede de evoluir", completa.