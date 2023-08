Incêndios: PJ investiga se fogo de Odemira teve origem negligente ou dolosa

A Polícia Judiciária (PJ) suspeita que o incêndio rural de Odemira, no distrito de Beja, tenha começado num parque de merendas, estando a investigar se teve origem em comportamentos negligentes ou dolosos, revelou esta quarta-feira fonte policial.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que o fogo terá começado num parque de merendas perto da povoação de São Miguel e que as investigações em curso visam esclarecer se o fogo resultou de comportamentos negligentes ou dolosos.

Segundo a fonte da PJ, a investigação está a cargo do Departamento de Investigação Criminal de Portimão desta polícia.

Uma equipa de investigadores está esta quinta-feira no terreno a ouvir testemunhas e a recolher elementos sobre o fogo, tal como aconteceu no domingo, adiantou.

O incêndio numa área de mato e pinhal deflagrou na zona de Baiona, na freguesia de São Teotónio, no concelho alentejano de Odemira, a meio da tarde de sábado, e chegou aos municípios algarvios de Aljezur e Monchique (distrito de Faro).

O fogo entrou em resolução às 10:15 desta quarta-feira, depois de ter atingido cerca de 8.400 hectares.

As chamas destruíram pelo menos duas casas e uma unidade de turismo rural, além de vários anexos, disseram esta quarta-feira de manhã os presidentes dos municípios, numa conferência de imprensa.

Também no posto de comando instalado em São Teotónio, o comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, Vítor Vaz Pinto, afirmou que em todo o perímetro do fogo há poucas chamas ativas.

No entanto, sublinhou, espera-se que haja "muitas reativações ao longo do dia", porque o vento mudou de quadrante e "vai afetar sobretudo a frente sul", que toca os concelhos de Monchique e Aljezur (distrito de Faro), onde as chamas também já entraram.

Às 16:30, mantinham-se no local 1.115 operacionais, 368 viaturas e 14 meios aéreos.

Durante a noite de terça-feira para esta quarta-feira, foram assistidas mais sete pessoas, uma das quais foi transportada para uma unidade hospitalar, o que eleva para 42 o número de pessoas assistidas no local e para nove o número de cidadãos transportados para unidades hospitalares, sem registo de situações de gravidade.

Vaz Pinto disse também que nestes dias foram deslocadas, por precaução, 1.459 pessoas, que já puderam regressar aos locais de origem.

Proteção Civil vai analisar o que possa não ter corrido bem

O comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve admitiu entretanto a hipótese de ter havido situações que não correram bem no combate ao incêndio de Odemira, mas assegurou que tudo será analisado com o fogo extinto

Ao ser questionado pela agência Lusa sobre um turismo rural que ardeu em São Teotónio, no concelho de Odemira, distrito de Beja, e cuja proprietária diz ter pedido socorro sem que ninguém tenha aparecido, Vitor Vaz Pinto disse não ter ainda elementos para saber se isso corresponde ao que se efetivamente se passou no terreno, mas garantiu que essa análise irá ser feita.

"Foi-me dada a conhecer essa notícia. Trata-se de uma notícia, não sei em pormenor o que se passou, mas compreenderão que, numa área de interesse como esta, que tinha um perímetro de 50 quilómetros, haverá situações que possam ter corrido menos bem. Havemos de aferir o que se passou e depois vamos ver ou não a veracidade dessas declarações", respondeu o comandante na conferência de imprensa em que deu o fogo como dominado.

