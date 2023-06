Incêndio seguido de explosão numa habitação provoca um morto em Barcelos

Um incêndio seguido de explosão registado esta quarta-feira numa habitação em São Salvador do Campo, Barcelos, provocou uma vítima mortal, disse fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Cávado.

A vítima mortal é uma mulher de 62 anos.

Segundo o adjunto do Comando dos Bombeiros Voluntários de Barcelos, José Simões, a causa mais provável da explosão terá sido uma fuga de gás.

A habitação em que se registou a explosão "era recente" e ficou "praticamente toda destruída".

"Foi uma onda de choque muito grande, a habitação está praticamente toda destruída, há casas ao lado com vidros partidos e telhados parcialmente levantados", acrescentou José Simões

Na habitação estavam outras duas pessoas, que escaparam "apenas com algumas escoriações" e que estão a ser assistidas por psicólogos do INEM.

Segundo a fonte, o alerta foi dado pelas 07:09.

No local, estão os bombeiros de Barcelos e Barcelinhos e o INEM, com 35 operacionais e 12 viaturas. As causas da explosão vão ser investigadas pela Polícia Judiciária.