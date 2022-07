Incêndio destroi cinco viaturas estacionadas no parque do INEM

De acordo com os bombeiros, quatro viaturas são de particulares e, outra, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), que o INEM indica ser de "reserva", sem pôr em causa a sua capacidade de resposta.

O alerta de incêndio foi dado às 11:40, estando agora em fase de rescaldo, com a confirmação do número e tipo de viaturas.

No combate às chamas estiveram seis viaturas dos bombeiros e 20 operacionais.

Em comunicado, o INEM explica que o incêndio ocorreu na sua base logística situada na Quinta do Lumiar, em Lisboa, tendo ficado extinto cerca das 12:20, não havendo registo de vítimas.

"De acordo com o que foi já possível apurar, há registo de danos materiais em quatro viaturas particulares de profissionais do INEM, numa viatura reserva de emergência médica e reanimação, e numa tenda com material de suporte à atividade, mas que pode ser facilmente reposto, não comprometendo a capacidade de resposta do INEM", explica o organismo.

As causas do incêndio, adianta o INEM, vão agora ser apuradas pelas entidades competentes.

O Instituto Nacional de Emergência Médica é o organismo do Ministério da Saúde responsável por coordenar o funcionamento, no território de Portugal Continental, de um Sistema Integrado de Emergência Médica.