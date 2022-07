Há 12 fogos em curso e 10 em resolução no país

O incêndio de Carrazeda de Ansiães, em Bragança, já se encontra dominado. A informação foi transmitida diretamente pelo comandante nacional da Proteção Civil, André Fernandes, em conferência de imprensa ao final desta tarde.

Nas operações mantinham-se 183 operacionais, 59 viaturas e dois meios aéreos.

Por outro lado, o fogo que deflagrou em Ourém e que já se estendeu para Alvaiázere e Ferreira do Zêzere continua a inspirar cuidados, apesar de já estar com grande parte do perímetro em fase de rescaldo.

Também os incêndios que este domingo começaram em Belas, Sintra (Lisboa), e em Glória do Ribatejo, Salvaterra de Magos (Santarém), estavam às 18:00 em resolução.

O fogo de Salvaterra de Magos, em Glória do Ribatejo, "arrancou muito violentamente com projeções, derivado ao forte vento", cerca das 12:48. "Houve algumas habitações em perigo, mas que não chegaram a estar realmente em contacto com a frente de incêndio", salientou.

Em declarações à comunicação social, cerca das 17:30, o comandante dos bombeiros de Salvaterra confirmou que um carro dos bombeiros ardeu durante o combate a este incêndio, não tendo provocado ferimentos nos bombeiros ocupantes, que já tinham regressado ao combate.

Nenhum outro dano em casas tinha sido registado devido a este incêndio, que, segundo o responsável, "estava em resolução em 90% e ativo apenas em 10%, com imensos pontos quentes".

De acordo com a página da Proteção Civil na Internet, às 19:00 encontravam-se em curso em Portugal continental 10 incêndios combatidos por 1.420 operacionais, 428 veículos e 21 meios aéreos.

Em resolução estavam outros 10 fogos, que ocupavam ainda 619 operacionais, 190 veículos e três meios aéreos.

O incêndio que lavra em povoamento florestal desde quinta-feira em Cumeada, Ourém, também no distrito de Santarém, continua ativo e já ultrapassou para os concelhos de Alvaiázere e de Ferreira do Zêzere, onde se mantém ativo e era combatido por quase 700 operacionais, ajudados por 222 veículos e sete meios aéreos.

Em Vale da Pia, Pombal, no distrito de Leiria, o incêndio que lavra desde sexta-feira continua a ser dado como ativo devido a várias reativações pontuais por causa do vento forte e em locais de difícil acesso a meios terrestres, permitindo apenas o combate por elementos apeados.

Era combatido por cerca de 460 operacionais, 144 veículos e com o apoio de oito meios aéreos.

Em conclusão, segundo a Proteção Civil, estavam 47 incêndios, que ocupavam ainda 735 profissionais, 205 veículos terrestres e outros dois meios aéreos.