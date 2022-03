Registados 70 sismos em apenas 24 horas na Ilha de São Jorge

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) está a acompanhar a crise sísmica que se verifica desde sábado na ilha de São Jorge, onde já ocorreram 70 sismos de pequena magnitude, em menos de 24 horas.

Numa nota informativa, o SRPCBA adianta que o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) tem vindo a acompanhar a atividade sísmica em São Jorge, que tem registado um incremento significativo desde as 17.00 de ontem.

"O SRPCBA contactou os presidentes das câmaras municipais e os corpos de Bombeiros de Velas e de Calheta para se manterem vigilantes e poderem auxiliar a população local no que for necessário", refere o mesmo comunicado.

A Proteção Civil açoriana já solicitou, entretanto, ao Comando Operacional dos Açores, o apoio das Forças Armadas para a utilização de uma aeronave C-295 da Força Aérea, para transportar uma equipa de técnicos do CIVISA para a ilha de São Jorge, com o intuito de avaliar a situação no terreno.

"Em caso de necessidade e mediante as conclusões da análise que está a ser efetuada pelos técnicos do CIVISA, o SRPCBA tem preparada uma equipa com elementos deste serviço e com equipamento de telecomunicações para ser projetada para São Jorge", refere ainda o mesmo comunicado.

Apesar da ocorrência de dezenas de sismos de pequena magnitude (apenas dez foram sentidos atas às 14 horas locais), a Proteção Civil apela a que a população da ilha de São Jorge se que mantenha calma e que siga as informações e recomendações difundidas pelas autoridades.