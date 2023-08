Igreja quer relançar em Lisboa pacto educativo global do Papa Francisco

A Igreja Católica quer relançar, em Lisboa, o pacto educativo global, proposto pelo Papa Francisco, para envolver todos os protagonistas num debate sobre o futuro do planeta, disse esta quarta-feira a subsecretária do Dicastério para a Cultura e Educação.

"O nosso dicastério pretende relançar aqui em Lisboa o pacto global sobre educação, seguindo a intuição de Sua Santidade o Papa, que convidou todos os que se preocupam com as questões da educação, nomeadamente estudantes, famílias, políticos, organizações internacionais, fundações privadas, para dialogar sobre como vamos formar o futuro do nosso planeta e empregar os talentos de todos", afirmou Antonella Sciarrone, do Dicastério para a Cultura e Educação, cujo prefeito é o cardeal português José Tolentino de Mendonça.

Em conferência de imprensa no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorre em Lisboa até domingo, a responsável enfatizou que "toda a mudança requer um processo educativo, tendo em vista o desenvolvimento de uma solidariedade universal e uma sociedade mais acolhedora".

"É uma das formas mais efetivas de tornarmos a nossa história urbana mais humana", salientou.

"A educação significa também encontrar novas formas de compreender a economia e a política, e esta linha da economia de Francisco [que lança um desafio ao paradigma económico instalado], assim como novas formas de salvaguardar e cultivar a nossa casa comum, a linha da [encíclica] Laudato Sí [que pretende alertar contra as alterações climáticas]", referiu Antonella Sciarrone.

Na conferência de imprensa, a responsável antecipou o encontro que o Papa Francisco terá na quinta-feira de manhã com estudantes na Universidade Católica Portuguesa, "um momento cheio de significado para todo o mundo da educação".

"Alinhados com a ideia de que os jovens não são recetores passivos do processo de aprendizagem, mas são verdadeiros protagonistas das relações educativas, a reunião irá abrir com os testemunhos de quatro jovens estudantes, que vão relatar a sua própria experiência pessoal, apresentando reflexões sobre algumas das questões que são muito importantes para o Santo Padre", nomeadamente a 'Laudato Si', sustentabilidade e harmonia, a economia de Francisco e o pacto global sobre a educação, indicou.

A Universidade Católica tem vindo a desenvolver uma série de iniciativas, incluindo debates sobre "como alimentar esta casa", das quais saíram propostas concretas que serão apresentadas na quinta-feira ao Papa Francisco, adiantou.

São exemplos destas propostas o "grande investimento na investigação", preservar espaços verdes nos campus universitários, a substituição do plástico e adoção de estilos de vida mais sóbrios.

Antonella Sciarrone disse estar "bastante impressionada com a presença, aqui em Lisboa, de jovens interessados nestas causas e também na educação".

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa até domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, e que conta com a presença do Papa Francisco.