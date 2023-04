Igreja pede em Fátima "profundo, sincero e humilde" perdão às vítimas de abuso

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), José Ornelas, apresentou esta quinta-feira, em Fátima, em nome da Igreja, "um profundo, sincero e humilde pedido de perdão" às vítimas de abusos em ambiente eclesial.

"Hoje, aqui na Cova da Iria, em Fátima, na conclusão de uma Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, reunimo-nos, os bispos e todos os cristãos que quiseram e puderam, para celebrar a Eucaristia, tendo especialmente presente as pessoas que foram vítimas de abusos sexuais, de poder e consciência na Igreja", afirmou o prelado no início da celebração.

Segundo José Ornelas, esta cerimónia é feita em "sentido de penitência humilde, de solidariedade e proximidade cristã com aquelas e aqueles que sofreram e sofrem, vítimas de comportamentos completamente iníquos, cruéis e manipuladores, por vezes disfarçados de atenção, afeto e até de motivação religiosa".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Como Igreja que somos assumimos a dor, a perturbação e a revolta dessas pessoas, tanto das que tiveram a coragem dolorosa de reagir e denunciar, como daquelas que se calam, ainda na incapacidade de falar dessa realidade que lhes barrou o caminho de uma vida mais feliz", afirmou o também bispo de Leiria-Fátima.

O presidente da CEP reconheceu, também, que "em muitas ocasiões", a Igreja não foi capaz "de tomar consciência e de velar como devíamos, para evitar estes abusos e para lidar com a gravidade das ofensas que foram feitas".

"No início desta eucaristia reconhecemos que estes comportamentos são exatamente o inverso daquilo que somos e que celebramos. Por isso, imploramos o perdão de Deus que pediu aos seus discípulos que fossem misericordiosos e cuidadores, particularmente para com os mais pequenos e frágeis. Reconhecemos e apresentamos, a cada um e a cada uma daqueles e daquelas que sofreram estes abusos em ambiente eclesial, um profundo, sincero e humilde pedido de perdão, em nome da Igreja na qual eles confiaram e onde sofreram tão injusta e perturbadora violência", disse José Ornelas.

"Pedimos perdão e pedimos igualmente a força, a coerência e a determinação de tudo fazer para que as pessoas que sofreram tão injustamente possam ter condições de superar os dramas que lhes foram infligidos, recuperar a estabilidade e a esperança na vida", sublinhou o bispo, pedindo ainda "o perdão de Deus", para que os membros eclesiais possam "construir e reconstruir, a nível pessoal e como Igreja, um caminho de verdadeira vida".

Presidente da Conferência Episcopal alerta que não se pode pactuar com situações de abuso na Igreja

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) afirmou ainda em Fátima que "não se pode passar ao lado nem encobrir, por comodidade ou conivência" os casos de abuso sexual na Igreja.

"A 'tolerância zero', de que fala o Papa Francisco, exprime esse compromisso fundamental para com a vida e a justiça, em favor dos que foram iniquamente delas privados", afirmou o também bispo de Leiria-Fátima.

Recorrendo ao Evangelho desta quinta-feira, que descreve "o olhar atento de Jesus que se dirige, antes de mais, aos 'pequeninos'", José Ornelas disse, perante o episcopado e muitos padres, que "quem é pequeno precisa desse olhar atento, verdadeiro e carinhoso, como do pão para a boca, para crescer livre e feliz".

"Este olhar, manifestado e ensinado por Jesus, como base do relacionamento autenticamente humano, faz entender a enormidade destruidora da violência e do abuso das crianças e dos mais débeis, exatamente nos lugares onde era suposto estar patente a atitude contrária que é fonte de vida, de liberdade e confiança", sublinhou o prelado, para quem é necessário que se entenda "a absoluta necessidade de se colocar, antes de mais e acima de tudo, ao lado de quem sofre esta devastadora realidade".

Defendendo que "também aqueles que causaram estes males precisam de ser libertados dessas atitudes que os despersonalizam", o presidente da CEP, acrescentando que "a busca de clareza e de justiça deve incluir os que praticam o mal, pois a misericórdia de Deus é para todos".

"Hoje, como bispos da Igreja em Portugal, queremos dizer àquelas e aqueles que sofreram estes abusos, antes de mais, uma palavra de reiterado pedido de perdão (...). Isso significa identificação e reconhecimento do mal que vos foi imposto, de forma injusta e abusiva e no ambiente onde menos deveria ter acontecido. Essa dor é também a nossa e continuará a doer enquanto a vossa não for curada", afirmou José Ornelas.

Para o bispo, esta é, no entanto, "uma dor que (...) acorda, (...) motiva e (...) abre humildemente a ir ao vosso encontro, a escutar o que é incómodo, a reconhecer a dor e a procurar partilhá-la e, na medida do possível, aliviá-la e colaborar, por todos os meios, na libertação daqueles que foram tão dramaticamente afetados."

"Gostaríamos que, assim como experimentastes essas injustiças no seio da Igreja, possais fazer a experiência de irmãos e irmãs que querem ajudar a sarar feridas e a abrir caminhos de futuro. Foi com esse intento que empreendemos este caminho que entra agora numa nova fase. Estamos a criar condições para que esse encontro seguro e transformador seja possível. É convosco, e na medida do vosso desejo, que queremos empreender um caminho de reparação e de superação das dificuldades", assegurou Ornelas.

O bispo garantiu, ainda, que "a Igreja não pode voltar atrás neste caminho", um "caminho para além da dor, da justa revolta e da injustiça".