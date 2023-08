Igreja não pode ter medo de "renovar a ação, o lugar e a voz que dá aos jovens"

Em 2019, Portugal soube que iria receber a próxima Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Lisboa, em 2022, mas a pandemia não permitiu que assim fosse, e o evento chega um ano depois. Ao longo deste tempo, mas sobretudo este ano, a Igreja, o Governo e autarquia de Lisboa têm vindo a público responder a denúncias de orçamentos, de contratos por ajustes diretos, a protestos pela divergência de opinião, pela participação do Estado num evento religioso. Ainda ontem o primeiro-ministro, António Costa, veio, mais uma vez, afirmar: "Não podemos só olhar ao custo, mas também ao benefício", justificando com outros exemplos - "o turismo em Portugal deu um grande salto após a Expo 98 e após o Euro 2004".

O patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, também ontem teve de responder à colocação de cartazes sobre o abuso de menores dentro da Igreja, reafirmando "o empenho total no combate aos abusos" e que este tipo de protesto são sinal de que "vivemos numa sociedade democrática e livre". Para a igreja Católica, esta JMJ é, de facto, importante, pois como dizia o Papa Francisco, no fim de semana, espera-se que seja "uma semente do mundo do futuro" ou, como disseram ao DN quatro elementos da Igreja portuguesa, o bispo de Braga, o reitor do Santuário de Fátima, a presidente da Cáritas e o padre jesuíta diretor do Centro Universitário Padre António Vieira, que seja "transformadora" e "renovadora".

Mas o grande desafio vai ser o day after, o dia seguinte, pois "é preciso que a igreja não deixe perder o espírito que se criou com esta jornada", alerta Rita Valadas, da Cáritas.

O padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário de Fátima, defende mesmo que "o sinal mais óbvio desta JMJ é que a igreja não pode ignorar os jovens". Até porque, argumenta, "o processo sinodal que o Papa Francisco escolheu é um processo aberto, capaz de ouvir toda a população, toda a Igreja e todos os que se quisessem manifestar".

Portanto, "neste contexto de proximidade da Assembleia Sinodal", a JMJ tem o "grande mérito" de ser "um sinal de que a igreja não pode de modo algum ignorar a voz dos jovens, dentro daquilo que é a vida da própria igreja, que não pode prescindir do contributo que os jovens têm para dar, e, sobretudo, não pode de forma alguma ter medo do contributo que os jovens dão, tendo de lhes dar a palavra e espaço", frisa Carlos Cabecinha, admitindo que, muitas vezes, um dos problemas da igreja "é temer os pareceres e as posições dos jovens", e isso não poderá acontecer mais depois desta JMJ.

"Talvez os jovens sejam aqueles que menos ouvimos no contexto da Igreja. Queixamo-nos muitas vezes de um certo afastamento por parte deles, mas, como Igreja, muitas vezes, temos muito pouco em conta a sua voz, o seu parecer, a sua sensibilidade, o seu modo de estar e viver a fé. A minha convicção é que esta JMJ tem de servir necessariamente como desafio e como estímulo à Igreja, em particular à Igreja portuguesa, para renovar a ação, o lugar e a voz que dá aos jovens".

Para o reitor do Santuário de Fátima, "esta JMJ é, antes de mais, particularmente importante para a igreja portuguesa, no sentido em que todos nós temos muitas vezes a imagem, que deriva da realidade portuguesa, de que somos uma igreja envelhecida, mas, afinal, há também esta experiência de uma igreja com rosto jovem", sendo preciso "perceber o entusiasmo destes jovens e a forma como vivem a sua fé", considerando, assim, que "a jornada é um momento absolutamente fundamental como momento de renovação para a própria igreja portuguesa".

"Esta JMJ compromete-nos como Igreja em Portugal", afirma, sublinhando que "é um acontecimento que pode transformar o presente e ser um sinal de futuro, de uma convivência pacífica que temos necessariamente de aprender a cultivar, e com os jovens", porque "são eles e as crianças que nos conseguem dar o testemunho de uma relação sem preconceitos, sem pré juízos e que podem ser precisamente como o Papa diz: 'Semente do futuro'."

O padre Carlos Cabecinha destaca que a JMJ que agora começa decorre num contexto muito específico, de pós pandemia e de guerra, que "é uma das grandes preocupações dos jovens, que rezam e se reúnem pela Paz no mundo", mas, ao mesmo tempo, num contexto que também traz "um horizonte otimista", que é o de "mostrar que a convivência entre todos os povos é possível". "Esta JMJ pode ser, e é desejável que o seja, sinal de que é possível uma convivência pacífica dentro da diversidade cultural, geográfica, de credos e de religiões".

Grupos do Brasil e de outros países da América do Sul percorreram hoje as ruas da baixa de Lisboa © Leonardo Negrão Global Imagens

"JMJ é caminho para que Igreja seja mais fiel ao Evangelho"

O bispo de Braga, D. José Cordeiro, diz ao DN que "a grande esperança é que esta JMJ seja transformadora", acreditando mesmo que "já está a ser". Mas é também "provavelmente, o maior desafio que foi posto à Igreja em Portugal e à Igreja do mundo inteiro, porque é, de facto, a jornada que acontece depois da pandemia e num contexto de grande instabilidade, de muitos conflitos, nomeadamente na Europa, e de preparação da Assembleia Sinodal", onde se está a escutar as bases da Igreja.

D. José Cordeiro argumenta mesmo que a JMJ "é uma oportunidade única e irrepetível, apesar de cada jornada ter a sua singularidade, pelo dinamismo que gerou, pelo alto nível de expectativa em relação aos jovens de tantas nações e culturas, que nos impelem a criar uma nova cultura de fraternidade, universal e social".

Por este ambiente, o bispo de Braga diz que "já está a ser transformadora, isto é visível em toda a dinâmica que surgiu desde a sua preparação à iniciativa Dias da Diocese (que decorreu na semana passada em todo o país) e à grande expectativa para o pós- jornada".

Tudo isto "já está a transformar as nossas comunidades e os ambientes em que vivemos num caminho mais sinodal, mais fraterno e de maior proximidade para que a Igreja seja também mais fiel ao Evangelho. A JMJ é um encontro dos jovens com Cristo e de Cristo com os jovens e só este amor transforma a vida. É isto que tenho sentido na arquidiocese de Braga, onde recebemos mais de sete mil jovens espalhados por todo o território. Sente-se uma harmonia e o desejo de construir um mundo mais fraterno, mais sensível à ecologia integral, para que todos se sintam respeitados, amados e incluídos".

D. José Cordeiro concorda que o tempo pós jornada será um grande desafio, porque, e citando o Papa Francisco, "a realidade é superior à ideia e é experimentando a proximidade e a mesma linguagem do amor e da fraternidade, que, juntos, poderemos mudar a nossa vida e ajudar a mudar a vida no mundo". Por isso defende também que "a JMJ já é um momento sinodal, porque a sinodalidade passa também por levar a sério os jovens e caminhar com eles".

"Não se pode permitir que o espírito que se criou pare"

Rita Valadas, presidente da Cáritas Portuguesa desde novembro de 2020, assume que "cada um de nós pode ter uma perspetiva diferente sobre o que esta JMJ vai trazer para o futuro, sobretudo porque vivemos tempos tão difíceis, quer do ponto de vista sócio-económico, quer da vivência das famílias, que continuam a ser confrontadas com novas crises e novos problemas para resolver".

No entanto, ter a noção de que "estamos juntos, e esta é a palavra-chave da Cáritas Internacional, Together We, dá-nos força, a união faz a força". "Se tivermos consciência que se nos juntarmos temos os recursos que cada um de nós individualmente não tem, poderemos encontrar soluções. E esta jornada tem esse propósito, o de chamar os jovens para próximo da Igreja, mas mais do que os chamar é dar-lhes a consciência de que têm um papel fundamental e único, porque eles são o futuro, têm mais tempo e potencial para fazer acontecer, mas, para isso, têm de ser convocados e de participar" explica.

Rita Valadas lança um alerta: "O maior valor que a JMJ pode trazer é que se viva e se celebre a idade, ou melhor, todas as idades. Mas que se celebre conscientes que a perspetiva de resolução dos problemas é de todos e que os jovens têm um papel fundamental. Todas as pessoas, mesmo as mais vulneráveis, têm direito à opinião e a ser ouvidas para a resolução dos problemas", sublinhando que a JMJ, por juntar jovens de todo o mundo, pode ajudar "a pensar e a construir um caminho".

A presidente da Cáritas considera que um dos grandes desafios para a Igreja é o day after desta jornada. "Não se pode permitir que pare o movimento e o espírito que se criou. Temos que envolver todos os jovens que participaram na construção de uma opinião ou de uma intervenção. Têm de assumir este papel e colocar em cima da mesa os próprios recursos, o próprio pensamento, para ajudar na resolução dos problemas atuais, que são de todos".

Ao todo, estavam inscritos na JMJ quase 400 mil até ao fim de semana, mas a organziação espera que até ao final da semana estejam presentes entre um milhão a 1,5 milhões de pessoas.

"Não pode haver medo do diálogo intergeracional"

O diretor do Centro Universitário Padre António Vieira (CUPAV), João Goulão, lembra ao DN que a "JMJ tem na base um sentimento de partilha e de pertença, o sentimento de que não estamos sozinhos para viver o que se acredita, para viver o horizonte de esperança, e creio que isso hoje em dia, e tendo em conta o contexto pós pandemia e de guerra, será fundamental para a igreja e para o mundo". E explica: "Todos nós, mas sobretudo a juventude, fomos afetados pela pandemia em relação ao horizonte de futuro e de esperança, no modo como vivemos as relações e a Fé, portanto um movimento de massa da dimensão da JMJ, bem como a sua natureza, é sempre fundamental".

O padre jesuíta defende vivermos tempos em que são precisas "vozes proféticas, que falem da paz e da comunhão. Acredito que mais do que nunca é preciso criar cenários e um imaginário de esperança e de futuro, onde todos possamos sonhar com aquilo em que acreditamos, com a Fé, com a partilha, com uma vida simples. Só o facto de a JMJ ser uma peregrinação, já dá uma visão ao mundo do que se pretende".

João Goulão diz mesmo que "uma JMJ é importante para quem está no auge na juventude porque é um momento fortíssimo, de repente está-se com gente de todo o mundo a experienciar Deus, e, só isso, tem um efeito impactante e uma capacidade de mudança enorme".

Esta JMJ é desafiante "pelos temas que estão em cima da mesa e sobre os quais a juventude quer conversar. Os jovens querem viver a sua fé, querem partilhá-la, querem descobrir novas formas de celebrar e eu espero que a JMJ traga à igreja um novo fôlego para que, quem a vive, possa ter capacidade de gerar e de impulsionar novas formas de vida".

"Neste momento, o que está em cima da mesa já não é uma questão de doutrinas, ou mais para a esquerda ou mais para a direita, é uma questão de coerência de vida, é isto que, no fundo, a juventude procura, uma forma de vida a partir da sua fé, onde tudo está enquadrado".

Ou seja, "todas as preocupações que hoje fazem parte do nosso mundo, como a ecologia, a sustentabilidade, a justiça, a distribuição justa dos bens e a própria Fé têm de fazer parte de um ecossistema que bata certo. Por isso, acredito que mais do que nunca é necessário ter esta conversa com os jovens".

O diretor do CUPAV não duvida que esta JMJ trará "uma mensagem de esperança em relação ao futuro", porque "é preciso não ter medo do diálogo intergeracional, intra-eclesial e extra-eclesial". "Senão teremos medo de tudo, da cultura e dos jovens, teremos um medo sucessivo, sem nunca conseguirmos encontrar momentos de Deus, quando Ele é a questão de fundo, porque toda a realidade está habitada por Si. A sua presença está em todas as idades e culturas e é a este trabalho que a igreja tem de estar atenta. O anúncio cristão tem potencial de construção de um mundo verdadeiramente sólido, justo e fraterno. É isto que a Igreja tem para dar e anunciar, quer seja através da arte, da música ou de outros momentos belos e comoventes", completa João Goulão, concordando que este é um trabalho para o presente, mas também para o futuro.

A Igreja Católica chega hoje ao dia D da JMJ, aquele em que tudo será testado para sabermos se, afinal, está de facto tudo pronto, mas o balanço só será feito daqui a uns dias.