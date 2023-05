Hospital Particular do Algarve tem novo tratamento pioneiro no cancro da próstata

Hospital Particular do Algarve

O Serviço de Urologia do Hospital Particular do Algarve vai inaugurar este sábado uma técnica cirúrgica pioneira no tratamento do cancro da próstata em Portugal.

Em comunicado, o Grupo HPA informa que esta técnica "é minimamente invasiva" e "recorre à tecnologia de ultrassom de alta intensidade e com focagem precisa", permitindo uma "extração rigorosa da lesão prostática maligna, sem danificar os tecidos e as estruturas saudáveis à sua volta".

Nesse sentido, o novo método de tratamento não necessita de realizar qualquer corte, cicatriz, perda de sangue ou radiação. Segundo Tiago Rodrigues, impulsionador desta tecnologia no grupo, "a grande mais valia é permitir tratar lesões focais sem comprometer a continência nem a vida sexual".

Em Portugal, são diagnosticados seis mil novos casos por ano - cerca de 10% de todos os novos cancros diagnosticados anualmente no país.