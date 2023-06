Hospital Garcia de Orta com "constrangimento" no abastecimento de luvas

O Hospital Garcia de Orta (HGO), em Almada, reconheceu esta sexta-feira "um constrangimento" na disponibilização de luvas aos seus profissionais de saúde nos últimos dias, que atribuiu ao incumprimento do fornecedor desde 09 de junho.

"Existe um constrangimento relacionado com o fornecimento de luvas de nitrilo, mas as necessidades dos diversos serviços clínicos têm sido supridas com o recurso a outro tipo de luvas", como as esterilizadas e de punho extensível, adiantou o HGO à agência Lusa.

Segundo o hospital, que serve uma população estimada de cerca de 350 mil habitantes dos concelhos de Almada e Seixal, essa situação obrigou ainda o HGO a recorrer na quinta-feira ao Hospital de São Bernardo, em Setúbal, para o empréstimo de luvas de nitrilo.

"Não têm faltado luvas aos profissionais do HGO, pelo que se mantém acautelada a segurança dos profissionais de saúde e dos doentes", adiantou ainda o hospital.

A situação deve-se ao "incumprimento da empresa adjudicatária" do material, uma vez que a entrega de um camião com luvas de nitrilo prevista para 09 de junho, "não aconteceu", referiu a mesma fonte.

"Desde então, o HGO tem efetuado todas as diligências possíveis junto do adjudicatário, com o objetivo de perceber se o mesmo está em condições de cumprir a execução do contrato", assegurou a unidade hospitalar, ao adiantar que a empresa se comprometeu a entregar as luvas hoje até às 14:00.