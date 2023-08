Hospital arquiva inquérito contra médico acusado de assédio laboral. FNAM vai para os tribunais

FNAM diz que profissionais da UCI do Hospital de Viana do Castelo dão conta de um "ambiente de crispação".

A Federação Nacional dos Médicos acusa o Conselho de Administração do Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, de "covarde e corporativo" ao decidir pelo "arquivamento" do "inquérito interno" ao diretor da Unidade Cuidados Intensivos (UCI), José Caldeiro, que em março foi acusado por 44 profissionais, entre médicos, enfermeiros e assistentes, de assédio moral e laboral, pela prática de "ameaças, intimidações e insultos".

Ao DN, a presidente da FNAM, Joana Bordalo e Sá, diz que "esta decisão é prova que as instituições são coniventes com situações de assédio moral e laboral, o que faz com que, os médicos não se sintam seguros para avançarem com queixas".

A médica, e como é também referido num comunicado lançado esta manhã pela estrutural sindical, que integra os sindicatos dos médicos do Norte, centro e Sul, afirma que dos 44 profissionais que se queixaram, "a administração ouviu apenas dez. Isto não é uma investigação séria e a FNAM vai para os tribunais e em busca da verdade e da justiça até às últimas consequências".

No comunicado pode ler-se:"Dos 44 profissionais que fizeram a denúncia apenas uma dezena foi ouvida, o que levanta a suspeita de que esta comissão não se tratou verdadeiramente de uma Comissão de Inquérito, mas de uma comissão de absolvição, desenhada para abafar e arquivar o assunto, independentemente das evidências em questão".

O DN contactou o Gabinete de Imprensa do Hospital de Viana do Castelo para pedir mais informação sobre este inquérito e a fundamentação que levou ao seu arquivamento, tentando chegar à fala com um representante do Conselho de Administração para saber o que este teria a declarar sobre a situação, mas até agora não recebeu qualquer resposta.

De acordo com a presidente da FNAM, o sindicato ficou a saber do arquivamento pelos profissionais, já que alguns foram notificados do mesmo e no despacho decisório o "CA concordou 'com a proposta de arquivamento do instrutor do processo, (...) também pelas recomendações propostas, devendo a auditoria interna diligenciar no seu cumprimento com a cooperação da direção clínica e direção de enfermagem (...)'".

Para a FNAM é "curioso que a Comissão de Inquérito decida pelo arquivamento, mas não deixe de apontar que 'a implementação das recomendações terá início brevemente', o que evidencia o reconhecimento da existência da situação de assédio", acrescentando: "Os 44 profissionais de saúde, que já tinham feito um abaixo-assinado sobre o assunto, descrevem um 'ambiente verdadeiramente insuportável', que se vive no serviço da UCI do Hospital de Santa Luzia, "um ambiente de constante crispação, atemorização e, sobretudo, de abespinhamento dos enfermeiros de serviço, com reflexos na sua vida pessoal e profissional, o que, em última análise, compromete a qualidade dos serviços prestados aos utentes."

Por isto mesmo, e "não obstante o arquivamento interno, a FNAM irá prosseguir juridicamente até às últimas instâncias, acreditando que os tribunais não estão contaminados de instinto corporativo e que não vão deixar de ouvir os médicos vítimas de assédio moral e laboral. A verdade terá que prevalecer, e não é o arquivamento de um CA conivente, a cumplicidade do Ministério da Saúde e a lógica corporativa de um auditor interno, que vão ser capazes de travar a justiça no Hospital de Santa Luzia".

O sindicato recorda que, além de ir recorrer para os tribunais, "decorrem ainda processos de inquérito na Ordem dos Médicos e na Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS)".

A FNAM diz ainda que faz sua a reivindicação do Sindicato dos Médicos do Norte (SMN) que "exigiu à ULSAM a 'suspensão imediata' do diretor de medicina crítica e intensiva que está no centro das denúncias e por mais que o presidente do CA da Unidade Local de

Recorde-se que o Tribunal de Trabalho do Porto condenou o Hospital de Viana do Castelo numa sentença datada de 16 junho de 2023 por despedimento ilícito de uma médica precisamente da Unidade de Cuidados de Intensivos, visando na sentença também o diretor desta, de quem, pode ler-se no documento, "partiu a decisão de despedimento".