Hospital Amadora-Sintra convoca internistas de folga, "à revelia", para fazerem urgências extras

No feriado, a direção do hospital enviou e-mails a convocar médicos para turnos extras na urgência no fim de semana. Sem "consulta prévia" e, depois, sem "resposta às questões" por eles colocadas. No sábado, ligou a mais para irem trabalhar. No domingo, pediu ao CODU para desviar doentes urgentes. Fontes hospitalares decidiram falar ao DN para dizerem: "Não está tudo bem na Medicina Interna". O hospital admite alteração de escalas, mas com consulta prévia.