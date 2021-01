Hospitais de Elvas e Portalegre transferiram 5 doentes para Portimão, na foto. O hospital de campanha foi montado no pavilhão Arena em Portimão, para receber doentes com a covid-19

No fim de semana, a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA) transferiu cinco doentes Covid-19, um doente do Hospital de Santa Luzia de Elvas e quatro do Hospital José Maria Grande de Portalegre, para o Hospital de Portimão.

Este transporte de doentes foi realizado para libertar camas nos serviços de internamento dos dois Hospitais e foi efetuado em doentes com menor gravidade.

De momento não serão realizadas mais transferências, já que o serviço de Hospitalização Domiciliária esta a acompanhar com sucesso doentes Covid que se encontra nas suas próprias habitações. Em Elvas, há neste momento 12 doentes a ser tratados por médicos e enfermeiros da ULSNA, evitando assim a sobrecarga do Hospital de Elvas, de acordo com a informação que conseguimos apurar.

A preocupação com a saturação dos hospitais portugueses, com recordes de hospitalizações por covid-19, disparou nos últimos dias no país, com transferência de doentes e imagens de filas de ambulâncias à porta dos Hospitais.

Serviço especial da Rádio ELVAS para o Diário de Notícias