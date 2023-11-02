Homem supeito de violar criança na Baixa da Banheira fica em prisão preventiva

O homem de 61 anos suspeito de ter violado uma menina de quatro anos na Baixa da Banheira, concelho da Moita, durante uma festa de aniversário, ficou em prisão preventiva, segundo a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL)..De acordo com uma nota divulgada na página da PGDL, o homem foi presente a primeiro interrogatório judicial na quarta-feira, tendo ficado sujeito à medida de coação de prisão preventiva..O suspeito era um dos convidados da festa de aniversário de uma criança, que se realizou no sábado numa vivenda, na Baixa da Banheira, concelho da Moita, no distrito de Setúbal..Na segunda-feira, a Polícia Judiciária (PJ) anunciou a sua detenção, referindo que durante a festa, a determinado momento o pai da vítima apercebeu-se que a menina não estava no local, tendo "de imediato todos os adultos presentes" realizado "diligências, vindo a vítima a ser encontrada nas escadas de acesso a um prédio, junto do suspeito"..Segundo a PJ, o suspeito, que já tem antecedentes por crimes de idêntica natureza, foi localizado e detido, fora de flagrante delito, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal..A investigação é dirigida pelo Ministério Público da Moita, que decidiu sujeitar o processo a segredo de justiça, com a coadjuvação da Polícia Judiciária.